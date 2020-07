Je suis accro Inscrit: 29/11/2018 17:09 Post(s): 557 Karma: 704

Lenine était un champignon.



C'est long donc j'ai juste mis le passage où il présente sa grande découverte. Il s'agit d'un canular orchestré par le journaliste Sergey Sholokhov et le musicien Sergey Kuryokhin, dans une émission diffusée sur Leningrad TV en mai 1991. Kuryohkin s'y fait passer pour un historien et pendant une demi-heure défend très sérieusement (enfin, presque, sur la fin ils en peuvent plus ^^) sa thèse selon laquelle Lénine était un champignon. La chaine présentant en général du contenu sérieux, de nombreux téléspectateurs tombent dans le panneau. Selon Sholokhov, des membres du comité régional de Léningrad du parti communiste soviétique ont demandé à la hiérarchie nationale des explications sur ce sujet. Un haut fonctionnaire leur aurait répondu le plus sérieusement du monde que: "Lénine ne peut pas avoir été un champignon puisque les mammifères ne peuvent pas être des plantes". Complètement improbable...

