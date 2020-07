Options du sujet Imprimer le sujet

-JoJo- Un autre Youtubeur "vient à l'aide" d'une fille harcelée à Tokyo 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 25/12/2007 00:19 Post(s): 4711 Karma: 1710

, il arrive la même chose à un autre (comme par hasard) :









Comme pour la première vidéo, j'ai vraiment du mal à y croire. Après que Streamer vs Harceleur (Tokyo) , il arrive la même chose à un autre (comme par hasard) :Comme pour la première vidéo, j'ai vraiment du mal à y croire.

Contribution le : Aujourd'hui 04:05:33