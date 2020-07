L'hélicoptère qui va voler sur Mars

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 14288 Karma: 17520

À bord de la fusée qui a décollé hier, en plus du rover Perserverance, se trouve cet hélicoptère qui sera le premier engin motorisé à voler sur une autre planète !





First Flight on Another Planet! - The Mars Helicopter

