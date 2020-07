Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Chien vs Elan 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 66844 Karma: 28969 Chien vs Elan à Georgetown Lake, Montana





Protective Dogs Wild Encounter Passing Moose || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 10:56:04

gazeleau Re: Chien vs Elan 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2138 Karma: 1694 Ouch. Ce faire piétiner comme ça, ça doit piquer. Une visite chez le véto ne serait pas de trop.

Contribution le : Aujourd'hui 11:07:25