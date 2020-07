Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Faire des tableaux à l'aide d'une visseuse #1

Artist Creates Impressive Paintings By Spinning Canvas



Artist Creates Impressive Paintings By Spinning Canvas Ça rend bien ma foiArtist Creates Impressive Paintings By Spinning Canvas

Aujourd'hui 11:15:17

Meph974 Re: Faire des tableaux à l'aide d'une visseuse #2

Je m'installe Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 208 Karma: 120 Je voudrais bien voir l'état de son sol après qui lui aussi sera une oeuvre d'art.

Aujourd'hui 11:32:49

lvishd Re: Faire des tableaux à l'aide d'une visseuse #3

Je poste trop Inscrit: 28/11/2010 19:49 Post(s): 12400 Karma: 5035

J'aurais aimé voir le résultat d'une simulation sur ordinateur par machine learning pour aboutir à un résultat encore (hypothétiquement) meilleur sans gâcher une tonne de peinture Pas mal!J'aurais aimé voir le résultat d'une simulation sur ordinateur par machine learning pour aboutir à un résultat encore (hypothétiquement) meilleur sans gâcher une tonne de peinture

Aujourd'hui 11:33:53