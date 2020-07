Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Mars comme si vous y étiez !

Kodak

Mars comme si vous y étiez !

_Servietsky_ Re: Mars comme si vous y étiez !

Je masterise ! Inscrit: 26/06/2007 11:31 Post(s): 2724 Karma: 3383 On s'en pas bien compte mais à 0:53 la "Vallée Marineris" est profonde de 10km, à titre de comparaison le "Grand Canyon" fait 1,3km

