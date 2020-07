Options du sujet Imprimer le sujet

L'explosion d'une station-service durant le remplissage de ses citernes à Najran, en Arabie saoudite.





Saudi Arabia Gas Station Explosion - Najran, Saudi Arabia, July 30 2020

Contribution le : Aujourd'hui 13:04:45

LeFreund Re: Explosion d'une station-service

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3168 Karma: 7761 Et plusieurs fois en plus! Ils sont pas doués

Contribution le : Aujourd'hui 13:13:19

Surzurois Re: Explosion d'une station-service

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3666 Karma: 3007 les gens pris dedans ont l'air de s'en être pas trop mal sorti, la chance

Contribution le : Aujourd'hui 13:37:09