Options du sujet Imprimer le sujet

DoubleZ Chaque star Wars à un mauvais titre 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 22/04/2006 00:08 Post(s): 3730 Karma: 756

Fake Disney Facts on TikTok



La preuve !

Contribution le : Aujourd'hui 14:45:25

Turbigo Re: Chaque star Wars à un mauvais titre 0 #3

Je m'installe Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 393 Karma: 205



Citation :

@Smadgib a écrit:

Et comme d'habitude, pas un mot sur l'épisode 4½: Holiday Special



Celui avec les Wookies ? Heureusement qu'on n'en parle pas !!

Même le spin-off Han Solo est meilleur ^^ Citation :Celui avec les Wookies ? Heureusement qu'on n'en parle pas !!Même le spin-off Han Solo est meilleur ^^

Contribution le : Aujourd'hui 15:13:36