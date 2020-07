Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh Un regime s impose. 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 3711 Karma: 5581 Quand t en arrive au point de se faire effondrer un trottoir.



Des piétons marchent tranquillement dans la rue lorsque le trottoir s’effondre complètement (Chine)

Contribution le : Aujourd'hui 19:36:16

CrazyCow Re: Un regime s impose. 0 #2

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 14289 Karma: 17526 *Ils s’en sont sortis vivants, l’un avec une blessure à la tête, l’autre avec une blessure au pied.

Contribution le : Aujourd'hui 19:38:48

Skwatek Re: Un regime s impose. 2 #3

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42116 Karma: 17619 Quand tout s'effondre, tu dois te dire que c'est trottoir.

Contribution le : Aujourd'hui 19:55:04

alfosynchro Re: Un regime s impose. 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 7230 Karma: 3028 @CrazyCow

Dans leur malchance, peut-être que le pied de l'un a heurté la tête de l'autre ?

Contribution le : Aujourd'hui 20:44:21