Boing + Traverser un cours d'eau sur un tronc

1/ J'ai appris un mot : "hoodie"



2/ La fille me parait trop convaincue de râter son coup, et son corps réagit en conséquence.

Avec un pote, il y a longtemps, on s'était amusés à savoir qui irait le plus loin en équilibre sur les rails d'une voie désaffectée.

Mon pote s'imaginait qu'il y avait un ravin de chaque côté du rail et que s'il tombait il se ferait bouffer par des monstres. Alors qu'il n'y avait pas de vent, il n'arrêtait pas de perdre l'équilibre.

Moi, j'imaginais que j'étais tel un pendule avec un fil qui me tenait depuis le haut de ma colonne vertébrale, et je ne m'occupais pas de ce qu'il pouvait y avoir à gauche et à droite ; de ce fait j'ai pu marcher sur une longue distance sans trébucher.

Contribution le : Aujourd'hui 09:55:59