Mauvais atterrissage d'un hélicoptère au Brésil

L'accident serait du au manque de visibilité engendré par la poussière soulevée par les pales de l’hélicoptère.

Les cinq personnes (le pilote, le copilote, le médecin et l'infirmière) à l'intérieur ont été légèrement blessées.



Les cinq personnes à l'intérieur (un pilote, un copilote, un médecin et une infirmière) n'ont heureusement été que légèrement blessées.

un pilote+un copilote+un médecin+une infirmière= 4 personnes

