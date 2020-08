Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Rendre une petite nigérienne heureuse

Rire communicatif garanti









La suite ...





alfosynchro Re: Rendre une petite nigérienne heureuse

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 7239 Karma: 3030 Pourquoi une poupée blanche ?

Ou : pourquoi pas ?

Tchairo Re: Rendre une petite nigérienne heureuse

@alfosynchro a écrit:

Pourquoi une poupée blanche ?

Ou : pourquoi pas ?



Tu ne te rends pas encore compte, mets tu vas lancer un débat toi ! Citation :Tu ne te rends pas encore compte, mets tu vas lancer un débat toi !

