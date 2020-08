Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Raclette sur un iceberg avec Mike Horn 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42121 Karma: 17631 Durant leur expédition au Groenland à bord du Pangaea, Mike Horn et son équipe dégustent une raclette sur un iceberg.





