Blague à un soudeur + Stoppie sur la caméraman

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 66867 Karma: 29013

Blague à un soudeur





Guy Pranks Welder by Obstructing his Vision - 1132269



Un motard fait un stoppie sur la caméraman





Guy Riding Bike Fails to Perform Stoppie in Time, Almost Runs Over Girl Lying Down on Road - 1133169

Contribution le : Aujourd'hui 06:48:54