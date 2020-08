Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Un homme nourrit des poissons 2 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 6972 Karma: 5620



Et voit un serpent d'eau passer très près de lui. Petite frayeur.

Contribution le : Aujourd'hui 10:59:27

pasdepseudo Re: Un homme nourrit des poissons 0 #2

Je suis accro Inscrit: 17/09/2018 14:05 Post(s): 959 Karma: 485 J'me demande toujours pourquoi les gens partent en courant, en voyant un serpent, un crapaud, une araignée, un mulot, etc... z'ont pas conscience que la bestiole va pas les suivre ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:18:04