Un chasseur essaye de récupérer son fusil

Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 6972 Karma: 5622



Dame nature n'a manifestement plus envie qu'il chasse des canards.^^

Contribution le : Aujourd'hui 11:28:01