Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Un sergent chante Baby Shark pour mettre les soldats au pas 1 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 6972 Karma: 5619

Army Drill Sergeant sings "Baby Shark!"





Ils ont l'air enchantés.^^





Une autre vidéo du même truc Army Drill Sergeant sings "Baby Shark!"Ils ont l'air enchantés.^^

Contribution le : Aujourd'hui 12:01:20