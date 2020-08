Options du sujet Imprimer le sujet

Pearusdoancaia Le magnétisme ne veut pas se désactiver [Photoshop] 1 #1

Yo,



Je suis sur Photoshop CC 2018 et le magnétisme ne veut pas se désactiver. Je vais dans Affichage je désactive le Magnétisme, les Extras, dans le menu déroulant de Magnétisme je le met sur Sans mais aucune différence, c'est bugé, mes calques s'aimantent toujours sur absolument tout. Que faire sans devoir tout réinstaller ?

Contribution le : Aujourd'hui 14:37:56