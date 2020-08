Index des forums Koreus.com Les têtes chercheuses Film avec voiture sur passage à niveau Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

D'habitude en cherchant sur le net j'arrive à retrouver ce que je veux, mais la, impossible

Et j'aime pas ça ne pas trouver un truc que j'ai en tête... !



Alors voila, peut-être pourrez vous m'aider, je me souviens plus de grand chose, mais on verra bien !



Il y a une voiture à un passage à niveau, un 4x4 arrive derrière celle la et la pousse sur les rails, elle est ensuite percutée par un train.

Plus tard dans le film, une autre voiture avec un des acteurs principaux du film (il me semble) est de nouveau poussée sur les rails, mais il remet les gaz, et c'est la voiture qui le pousse qui est percutée par le train.

Il me semble que les deux scènes se déroulent la nuit, je ne suis pas sûr.



Je ne sais vraiment plus ce que c'est que ce film, je ne l'ai pas vu depuis des années... ô_o



Voila, voila, merci de votre aide ! :D



Edit 2 : J'ai trouvé celui la, l'Arme Fatale 4:x









Edit : Pendant que j'y suis je me souviens du passage d'un autre film que je cherche aussi.



Un mec est assis sur une route, il allume une clope et se fait renverser par un camion "fumer tue".



