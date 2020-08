Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Sauter sur un potelet métallique et se faire mal

Tchairo
Inscrit: 01/02/2010



Un homme saute sur un potelet métallique et se fait mal (Source)

Contribution le : Aujourd'hui 10:49:15

gazeleau Re: Sauter sur un potelet métallique et se faire mal

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2148 Karma: 1696 Quel autre dénoument aurait pu se passer ? Pas étonné, mais par empathie j'ai eu mal pour lui.

Contribution le : Aujourd'hui 10:58:19