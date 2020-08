Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Quand t'as pas de masque et qu'on te le fait remarquer, tu ramènes des potes qui jouent au baseball 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 4154 Karma: 4120

Un homme tabassé à coups de battes de base-ball pour une histoire de masque

Contribution le : Aujourd'hui 11:32:41

Tchairo Re: Quand t'as pas de masque et qu'on te le fait remarquer, tu ramènes des potes qui jouent au baseball 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6913 Karma: 5359 Nan mais tout va bien en ce moment en France: Un chauffeur de bus tué, une gendarme fauchée par une voiture, des tchétchènes en furie, un gars tabassé pour un masque ...



Je ne sais pas si c'est le confinement ou l'angoisse de covid-19 qui stresse les gens, mais là ça ne va pas en s'améliorant ...

Contribution le : Aujourd'hui 11:38:26