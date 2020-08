Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un femme aveugle montre comment elle utilise un iPhone 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 66879 Karma: 29030 Un femme aveugle montre comment elle utilise un iPhone et comment elle tweete





Voiceover and Braille screen input.

Contribution le : Aujourd'hui 11:45:32