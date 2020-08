Options du sujet Imprimer le sujet

Maitre_Cube Trois naufragés sauvés grâce à leur "SOS" écrit sur la plage 1 #1

Je m'installe Inscrit: 21/03/2016 17:28 Post(s): 239 Karma: 399 Trois marins de Micronésie qui avaient fait naufrage sur une minuscule île du Pacifique Ouest ont pu être secourus après que des avions australien et américain ont repéré le “SOS” géant qu’ils avaient dessiné sur la plage.





