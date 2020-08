Options du sujet Imprimer le sujet

Adr1enb Enorme explosion du port de Beyrouth (Liban)

Ca vient de se produire à l'instant, pas plus d'infos.













Ca vient de se produire à l'instant, pas plus d'infos.



Hallucinante explosion

carpet_bombing Re: Enorme explosion du port de Beyrouth (Liban)

Y'en pas mal qui parle d'une usine de feu d'artifice, attendons un peu !



Wow ça pète fort Y'en pas mal qui parle d'une usine de feu d'artifice, attendons un peu !

Adr1enb Re: Enorme explosion du port de Beyrouth (Liban)

La loi c'est moi Inscrit: 19/04/2008 16:29 Post(s): 7876 Karma: 1421





Vidéo d'un autre angle, on voit pas mal de petites explosions avant la grosse explosion, ça ressemble à ce qu'il se passe avec les usines de feu d'artifice, mais pourquoi à cet endroit en ville ?

Edit: Sur twitter ça parle de soit d'un bateau de feu d'artifice, soit entrepot de munitions.. Vidéo d'un autre angle, on voit pas mal de petites explosions avant la grosse explosion, ça ressemble à ce qu'il se passe avec les usines de feu d'artifice, mais pourquoi à cet endroit en ville ?Edit: Sur twitter ça parle de soit d'un bateau de feu d'artifice, soit entrepot de munitions..

Scruffy Re: Enorme explosion du port de Beyrouth (Liban)

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 8570 Karma: 21176

Malheureusement je pense qu'il doit y avoir beaucoup de victime à proximité de l'explosion Je pense plutôt à l’entrepôt de munitions, je ne vois pas comment une usine de feu d'artifice peut stocker une quantité d'explosif aussi importanteMalheureusement je pense qu'il doit y avoir beaucoup de victime à proximité de l'explosion

Surzurois Re: Enorme explosion du port de Beyrouth (Liban)

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3672 Karma: 3009 Tu m'étonnes que l'onde de choc tape si fort.... Woow, je pense que le bilan va être lourd niveau matériel, espérons qu'il ne le soit pas trop niveau humain...



Apparemment y'a du gros dégat...





Conflits - ALERTE - Il y aurait des dizaines de blessés à #Beyrouth suite à l'#explosion massive près du port. L'origine est inconnue, des bâtiments ont été soufflés, les images sont chaotiques. (médias locaux) #Liban #Lebanon #beirutexplosion la vitesse à laquelle le nuage rougeâtre se déploit c'est juste hallucinantTu m'étonnes que l'onde de choc tape si fort.... Woow, je pense que le bilan va être lourd niveau matériel, espérons qu'il ne le soit pas trop niveau humain...Apparemment y'a du gros dégat...Conflits -ALERTE - Il y aurait des dizaines de blessés à #Beyrouth suite à l'#explosion massive près du port. L'origine est inconnue, des bâtiments ont été soufflés, les images sont chaotiques. (médias locaux) #Liban #Lebanon #beirutexplosion

