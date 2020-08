Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Jérôme Niel sert un verre d'eau 0 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 4157 Karma: 4128

[JEROME NIEL] Barman

Contribution le : Aujourd'hui 18:58:57

_Servietsky_ Re: Jérôme Niel sert un verre d'eau 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 26/06/2007 11:31 Post(s): 2743 Karma: 3446

@Guillotine a écrit:

Fut un temps il était drôle.





Certes, vous touchez juste Citation :Certes, vous touchez juste

Contribution le : Aujourd'hui 19:12:30