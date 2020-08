Options du sujet Imprimer le sujet

Scruffy Le chanteur Bébert des Forbans en a gros !!!

NE SOYEZ PLUS DUPE !!! ÉCOUTEZ BEBERT !!!





Vous navigateur est trop vieux Dans la série "Les grands esprits s'expriment", écoutons Bébert des Forbans qui nous délivre sa vision de la gestion de la pandémie. Un discourt clair et sans concession sur la situation de notre société.NE SOYEZ PLUS DUPE !!! ÉCOUTEZ BEBERT !!!Bien dit!!!!!

alfosynchro Re: Le chanteur Bébert des Forbans en a gros !!!

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 7269 Karma: 3044 Personne n'a dit de porter un masque seul dans sa voiture les vitres fermées. Ces gens la se prennent eux-mêmes pour des cons.

