Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 66893 Karma: 29039

Une femme livre le courrier en sautant d'un bateau





Woman Jumps From Moving Boat on Deck to Deliver Mail but Fails to Jump Back - 1134837



Elle met la tête de sa soeur dans le gâteau





Girl Smacks Bride Sister's Face in Cake While she Tries to Blow Candles - 1079145

Contribution le : Aujourd'hui 16:12:55