Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Régis casse un mur + Un morceau de réacteur d'avion se décroche au décollage 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6935 Karma: 5437









Un morceau de réacteur d'avion se décroche au décollage



Régis casse un mur et tombe au niveau inférieur (Source) Un morceau de réacteur d'avion se décroche au décollage (Source)

Contribution le : Aujourd'hui 19:35:43