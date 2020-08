Options du sujet Imprimer le sujet

wiruvahu Serveur RPC n'est pas disponible 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 10:02:29 Post(s): 1 Bonjour,

J'ai un problème chez un client sur lequel j'ai du faire enlever un des postes du domaine.

(Le domaine est géré par un NAS Synology)

Lorsque j’essaie de le remettre dans le domaine j'ai le message d'erreur suivant : "Le serveur RPC n'est pas disponible" ...

Dans les services du PC le service "Appel de procédure du serveur RPC" est bien en route.

Le PC arrive a ping le domaine.

Avez-vous une idée ?

Merci

Contribution le : Aujourd'hui 10:20:47