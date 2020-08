Options du sujet Imprimer le sujet

Étienne Chouard convoqué par la Police





Citation : Le 10 juin 2019, Étienne Chouard est l'invité de Denis Robert sur « Le Média ». Après 42 minutes passées à s'expliquer sur ses supposés liens avec « l’extrême-droite », la figure démocrate des Gilets Jaunes fait face à une étonnante question : « Est-ce que tu as un doute sur l'existence des chambres à gaz ? »

Un an plus tard, Étienne Chouard est convoqué par la Police Judiciaire pour « contestation de crime contre l’humanité ». Son crime ? Avoir répondu à cette étrange question : « C'est pas mon sujet. J'y connais rien moi. » Citation :

chopsuey Re: Étienne Chouard convoqué par la Police









C'est marrant j'avais l'impression que c'était bien plus vieux que 2019 cette histoire (pour une fois que c'est pas l’inverse)

La loi gayssot et tout ce qu'il y a autour c'est quand même un point de rupture important avec l'idée que la France protège la liberté d'expression.

Être condamné ou en tout cas accusé parce qu'on a pas d'avis particulier à donner sur le sujet c'est encore un cran au dessus qui fait penser à une dystopie sectaire/totalitaire.



Edit: le passage avec Jean Bricmont à 6:07 est plutôt intelligent

Skwatek Re: Étienne Chouard convoqué par la Police

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42156 Karma: 17670 Étienne Chouard, intelligent mais trop idéaliste dans le monde dans lequel il vit. Et sa naïveté lui tombe sur la tronche illico. Trop facile. Dommage.

