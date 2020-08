Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Homme vs Chat 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42157 Karma: 17672 Un internaute est attaqué par son chat qui n'est manifestement pas fan de ses nouvelles croquettes.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 18:51:30

alfosynchro Re: Homme vs Chat 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 7276 Karma: 3044 Je crois qu'une de ses pattes arrières s'est prise dans un passant de ceinture... N'me demandez pas pourquoi.

Contribution le : Aujourd'hui 20:05:21

_Servietsky_ Re: Homme vs Chat 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 26/06/2007 11:31 Post(s): 2750 Karma: 3492 C'est pas vieux comme vidéo ça ?

Contribution le : Aujourd'hui 20:17:39