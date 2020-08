Options du sujet Imprimer le sujet

LudoK Tesla : voiture ou hors-bord ? 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 23/12/2017 20:10 Post(s): 57 Karma: 108





People cheering in the background:

“A Tesla, ha!” le débat est lancé :People cheering in the background:“A Tesla, ha!” https://t.co/YsuJtefxWx

Contribution le : Aujourd'hui 11:05:02