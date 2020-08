images de l’arrestation du preneur d'otages du Havre

Options du sujet Imprimer le sujet

ATTENTION MUSIQUE ANGOISSANTE



Prise d'otages au Havre : les images de l'arrestation du forcené LE HAVRE - Après plusieurs heures de négociation avec les policiers du Raid, l'homme armé qui avait pris en otage 7 personnes au milieu de l'après-midi de jeudi dans une agence bancaire du centre du Havre s'est rendu dans la soirée

