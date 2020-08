Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Petites fêtes à Paris 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 4161 Karma: 4132

Quand les locations courte durée virent à l’enfer : «On se serait cru en boîte de nuit»

Contribution le : Aujourd'hui 13:33:18

GratGratGrat Re: Petites fêtes à Paris 0 #2

Je viens d'arriver Inscrit: 25/02/2014 12:07 Post(s): 70 J'me suis demandé à quel moment je devais rire, j'ai pas trouvé. Koreus devient le nouveau C-News ?

Contribution le : Aujourd'hui 13:43:24

yayabe Re: Petites fêtes à Paris 0 #3

Je suis accro Inscrit: 28/11/2013 09:09 Post(s): 988 Karma: 801 @GratGratGrat

insolite , adjectif

Sens 1:

Insolite est un terme utilisé pour désigner une personne ou une situation qui sortirait de l'ordinaire, des règles, par un comportement étrange, un non-respect des conventions ou une spécificité rare.

Exemple : Son comportement insolite a surpris tout le monde.

Synonymes : anormal, drôle, inhabituel, bizarre, original, déroutant

Contraires : familier, habituel, banal

Étymologie : du latin insolitus, lui-même dérivé du mot solitus désignant quelque chose d'accoutumé

Contribution le : Aujourd'hui 14:28:04