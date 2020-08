Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Conduire sous une averse de grêle

Kodak

Destructive Hail Falls While Driving || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 15:14:02

pasdepseudo Re: Conduire sous une averse de grêle

Je suis accro



Par contre, il va avoir une paire d'essuie glaces et un nettoyage covid gratuit



Et si il est bien assuré, il pourra se taper cerise pendant de régis change le pare-brise Ca va être chaud pour réparer l'impactPar contre, il va avoir une paire d'essuie glaces et un nettoyage covid gratuitEt si il est bien assuré, il pourra se taper cerise pendant de régis change le pare-brise

Contribution le : Aujourd'hui 15:18:01