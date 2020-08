Le train suspendu de Wuppertal (1902)

Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42172 Karma: 17687 Une vidéo de 1902 réalisée à bord du train suspendu de Wuppertal, en Allemagne.





The Flying Train (1902) | MoMA FILM VAULT SUMMER CAMP

