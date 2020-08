Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Un espadon dans la jambe (attention âmes sensibles) 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6953 Karma: 5476

(attention âmes sensibles)



Afficher le spoil

Il s'agit en réalité d'une scène de film







https://www.tiktok.com/@josephhorner1/video/6858209591260400902 Un homme a un espadon vivant fiché dans la jambe

Contribution le : Aujourd'hui 23:40:11