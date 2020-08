Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Essayer de sortir sa voiture du fossé + Il renverse de l'eau alors que sa femme nettoie le sol 0 #1

Un homme renverse de l'eau alors que sa femme nettoie le sol



Un homme renverse de l'eau alors que sa femme nettoie le sol

Essayer de sortir sa voiture du fossé (Source)

Contribution le : Aujourd'hui 21:20:29

Daybatsu Re: Essayer de sortir sa voiture du faussé + Il renverse de l'eau alors que sa femme nettoie le sol

Pas convaincu par la méthode lol il est en train de nous en faire un deuxième de fossé là 1- Fossé*Pas convaincu par la méthode lol il est en train de nous en faire un deuxième de fossé là

Contribution le : Aujourd'hui 21:28:28

pasdepseudo Re: Essayer de sortir sa voiture du faussé + Il renverse de l'eau alors que sa femme nettoie le sol

Skwatek





Bah ouais mais faut pas tournee les roues dès le départ, suis sur qu,'avec de l'élan, en utilisant le virage.... bon, faut que quelqu'un de mette pour pas s'en prendre un en face Bah ouais mais faut pas tournee les roues dès le départ, suis sur qu,'avec de l'élan, en utilisant le virage.... bon, faut que quelqu'un de mette pour pas s'en prendre un en face

Contribution le : Aujourd'hui 21:35:52