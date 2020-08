Bagarre générale sur une plage en Belgique

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6963 Karma: 5492

"Ce samedi après-midi, la marée était haute et il y avait beaucoup de monde sur la plage de Blankenberge, en Belgique.

Trop, semble-t-il, ce qui a poussé les secouristes à demander à un groupe d’une quarantaine de jeunes d’évacuer pour

respecter les règles de distanciations physiques.

Mais les jeunes ne se seraient pas du tout laissé faire, provoquant une bagarre."(Sources)



Sur la vidéo on peut voir des personnes lancer du sable et un parasol sur les policiers.



Sur la vidéo on peut voir des personnes lancer du sable et un parasol sur les policiers.

Contribution le : Aujourd'hui 01:01:50