Un exploitant de salle détruit le matériel promotionnel du film "Mulan".

Je masterise ! Inscrit: 12/07/2015 11:10 Post(s): 3024 Karma: 4069 Suite à la décision de Disney d'annuler la sortie en salle du film "Mulan", Gérard Lemoine (exploitant de salles) a vu rouge et a détruit le matériel promotionnel du film.





Contribution le : Aujourd'hui 08:43:49