Saurez-vous trouver l'action finale ?

Je suis accro Inscrit: 29/04/2016 00:49 Post(s): 759 Karma: 483 Une petite vidéo-jeu de Joseph's Machines où il faut deviner quelle action finale sera déclenchée pour les 6 différents mécanismes :







J'ai fait 5/6 perso.

