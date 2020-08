1958 : Louise Blanc, née en 1853 sous Napoléon III

J'aime glander ici Inscrit: 31/10/2014 13:06 Post(s): 5950 Karma: 3751

Comment apporter du crédit à une vidéo qui donne un âge en incrustation et un autre en commentaire.

C'est un faux !

C'est fille a vingt-huit ans tout au plus mais voilà...

L'enfer de la drogue avec la Marie-Jeanne, la coco et de l'alcool

des canon de Préfontaine ou Kiravi ont eux raison de sa jeunesse.

Et je n'parle même pas des rendez-vous interlopes donnés depuis son triste téléphone en bakélite.

n'y a qu'à voir ses acolytes ; de véritables blousons-noir qui la pousse au vice, la lasciveté,

Pauv'e gosse...

C'est une honte, on vient sur Koreus pour se détendre et voilà ce qu'on y trouve : du prosélytisme pour l'intempérance, la dépravation ah, chapeau !

