F1 Driver Seat EXPLAINED!



Je viens de tomber sur cette vidéo qui explique comment sont foutu les siège des F1, j'ai trouvé ça super interessant de voir à quel point c'était travaillé en fait

Aujourd'hui 22:17:13