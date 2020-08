Options du sujet Imprimer le sujet

Rusty to running: Chevy Stovebolt 6 engine rebuild time lapse | Redline Rebuild S3E5



J'ai été scotché par le travail de prise de vue avec les mouvement de camera. Je trouve le rendu de la vidéo excellent.

