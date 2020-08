Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Bad version Bluegrass 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42192 Karma: 17727 La chanson "Bad" de Michael Jackson en version Bluegrass.





Bad (Michael Jackson) - Bluegrass Edition

Contribution le : Aujourd'hui 17:08:57

LeFreund Re: Bad version Bluegrass 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3193 Karma: 7808 C'est bien fait mais j'aime pas du tout ce style!

Contribution le : Aujourd'hui 17:21:52