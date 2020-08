Un phoque fait un câlin + Foudre vs Arbre

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 66934 Karma: 29096







Sealed With a Hug: Marine Mammal Stuns Man With Embrace on English Coast



Foudre vs Arbre





'Oh My God!' Woman Terrified After Lightning Strike Obliterates Nearby Tree Un phoque fait un câlin à un hommeSealed With a Hug: Marine Mammal Stuns Man With Embrace on English Coast TikTok Foudre vs Arbre'Oh My God!' Woman Terrified After Lightning Strike Obliterates Nearby Tree Facebook

Contribution le : Aujourd'hui 17:36:35