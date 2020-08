Répondre dans post initial

Je m'installe Inscrit: 15/01/2018 23:01 Post(s): 298 Karma: 204





Je remarque que depuis un certain temps, certaines personnes ont pris l'habitude de répondre à leur interlocuteur en éditant leur message initial et en notifiant la personne concernée.



exemple :



Non pas que cela soit dérangeant, mais j'ai l'impression que c'est une nouvelle tendance ?



Il me semble même avoir vu qqun en faire la remarque à l'occasion.



En tant qu'ancien membre actif, je n'avais pas le souvenir de cette pratique.



Cela vient-il d'une mode issue d'un autre forum ? (reddit, 4chan, autre?)



