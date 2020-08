Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un homme tombe de son balcon 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42198 Karma: 17732



Vidéo déconseillée aux plus sensibles





https://www.facebook.com/salimkeskinogluu/videos/321212482407002/ Un homme en colère tombe de son balcon en se disputant avec un passant à Istanbul, en Turquie. Il souffre de plusieurs fractures mais a pu rentrer chez lui après quelques jours d'hospitalisation.

Contribution le : Aujourd'hui 08:30:53