Livraison d'une pizza à un hôtel sous-marin

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42206 Karma: 17748 La livraison d'une pizza à l'hôtel sous-marin Jules Undersea Lodge situé à 10 mètres de profondeur au large de Key Largo, en Floride.





Under water pizza delivery!

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42206 Karma: 17748 @Tchairo : Sans doute une chèvre-miel.



L'autre jour, j'ai croisé une chèvre en compagnie d'une abeille au cours d'une plongée dans la mer Baltique, d'où l'idée.

