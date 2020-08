Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Hameçons accrochés à un cygne 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42211 Karma: 17755 Deux personnes viennent en aide à un cygne qui essaie de retirer des hameçons d'un leurre accrochés à sa peau.





Saving a Poor Swan Caught in a Fishing Hook || ViralHog

Contribution le : Hier 23:54:29